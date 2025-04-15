Двукратный чемпион мира в беге на 800 метров в помещениях и вице-чемпион мира на открытом воздухе Абубакер Каки Хамис погиб в возрасте 35 лет, сообщает Sudafax.

Умер легендарный тренер – он прошел войну во Вьетнаме и воспитал 25 чемпионов мира по боксу

Легкоатлет стал жертвой минометного снаряда, который попал в его дом в Эль-Фашире. Спортсмен погиб на месте, а несколько членов его семьи получили ранения. Отметим, что в Судане с 2023 года продолжается гражданская война.

Напомним, Хамис выиграл чемпионат мира в помещении в Валенсии в 2008 году и в Дохе в 2010-м. На открытых трассах он завоевал серебро ЧМ в Теге в 2011 году. Кроме того, в 2008-м он установил мировой рекорд среди спортсменов до 20 лет в беге на 800 метров.

Абубакер был знаменосцем сборной Судана на церемонии открытия Олимпийских игр-2008 в Пекине, также выступал на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

"Люди здесь радовались моей медали больше, чем в Украине": Ковтун впервые объяснил решение сменить гражданство