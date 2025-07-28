Тадей Погачар в четвертый раз стал победителем веломногоденки по дорогам Франции.

Тур де Франс-2025, общий зачет

1. Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) – 76:00,32

2. Йонас Вингергор (Visma–Lease a Bike) – 4,24

3. Флориан Липовиц (Red Bull–Bora–Hansgrohe) – 11,00

4. Оскар Онли (Team Picnic–PostNL) – 12,12

5. Феликс Галл (Decathlon–AG2R La Mondiale) – 17,12

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Словенский велосипедист Тадей Погачар занял первое место в общем зачете веломногоденки Тур де Франс, которая 27 июля завершилась во французской столице – Париже.

Для Погачара эта победа стала четвертой в карьере на Тур де Франс – ранее он побеждал в 2020, 2021 и 2024 годах.

Погачар в призовой тройке опередил датчанина Йонаса Вингергора, который финишировал вторым, и немца Флориана Липовица, который стал третьим.

Тадей Погачар по количеству побед на Тур де Франс догнал британца Криса Фрума. Он выигрывал "Большую петлю" в 2013, 2015, 2016 и 2017 годах.

Чаще – по пять раз – Тур де Франс выигрывали только четыре гонщика: французы Жак Анкетиль и Бернар Ино, бельгиец Эдди Меркс и испанец Мигель Индурайн.

Напомним, что с 1999 по 2005 год семь раз подряд французскую гонку выигрывал американец Лэнс Армстронг. Впрочем, в 2012 году он был лишен всех титулов из-за систематического употребления допинга.

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