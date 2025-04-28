Игровой день на турнире WTA 1000 в Мадриде отменен из-за проблем с электроэнергией.

Запланированные на 28 апреля поединки Марты Костюк и Элины Свитолиной не состоятся. Организаторы турнира на странице в соцсети Х сообщили о переносе матчей сегодняшнего игрового дня из соображений безопасности.

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"По независящим от организации причинам и в целях обеспечения общей безопасности, общенациональное отключение электроэнергии в Испании в понедельник, 28 апреля, привело к отмене дневной и ночной сессий Mutua Madrid Open", – говорится в заявлении.

Напомним, в 16:00 должен был состояться поединок Марты Костюк против россиянки Анастасии Потаповой, а в 22:00 должна была начаться встреча Элины Свитолиной против Марии Саккари. Пока неизвестно, когда состоятся перенесенные игры турнира.

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