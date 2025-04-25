Паула Бадоса (когда-то вторая, а ныне девятая ракетка мира) сообщила, что не сыграет на домашнем турнире из-за травмы.

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"Хочу объявить – мне очень жаль, но я не смогу выступить на Mutua Madrid Open. Я до конца старалась сделать всё возможное, потому что вы знаете, как сильно я хочу сыграть дома. Но травма оказалась непростой. Надеюсь скоро восстановиться на 100%", – написала Бадоса в Instagram.

Испанка должна была стартовать со второго круга против россиянки Вероники Кудерметовой. Место Бадосы получила ее землячка – "лаки-лузер" Кристина Букша (WTA№94). К слову, сама Паула публично защищает россиянок и белорусок, из-за чего имела конфликт с Мартой Костюк. Здесь уже сорвалось принципиальное противостояние с украинкой, которая в случае победы над Эммой Радукану выходит как раз на победительницу пары Кудерметова – Букша.

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