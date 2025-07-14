– в 1992-м в Барселоне вы были самым старшим в команде, а самым молодым – Станислав Поздняков, экс-президент олимпийского комитета России.

– Отброс. Знать его не хочу. Как можно реагировать на слова, когда он сейчас говорит, что для спортсмена почетно воевать за свою страну. Это нормально?

"Рапира сломалась и стала шилом": легендарный украинский фехтовальщик – о трагической смерти олимпийского чемпиона

Он себя опустил ниже плинтуса. Для меня его больше не существует. Из великого спортсмена превратился в большое ничто, – сказал Погосов в интервью Спорт24.

Напомним, Поздняков – четырехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы и пятикратный обладатель Кубка мира по фехтованию на саблях. С мая 2018-го по ноябрь 2024-го гг. возглавлял Олимпийский комитет России.

Автограф за 2000 долларов, знакомство с Deep Purple и нахал Михалков – необычное хобби украинского олимпийского чемпиона