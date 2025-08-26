"В Донецке меня окружали русскоязычные люди. Так случилось, что папа у меня русский (отец Лилии оставил семью, когда ей было два года, – прим.). Я – ребенок Советского Союза, поэтому все обучение в школе, в гимнастическом зале было на русском. На сборы, на соревнования часто ездили в Россию. Когда распался СССР, почувствовала разочарование, потому что смотря Олимпийские игры по телевидению мечтала, что когда-то буду стоять на самом высоком кубе пьедестала, мне будут вручать медаль, а на спине, на спортивной одежде – четыре буквы: "СССР".

Я была еще ребенком, не понимала, что вообще происходит. Сконцентрирована на спорте, это моя мечта и моя любовь большая. Но со временем, когда попала в украинскую молодежную сборную, мое мышление менялось. Я иначе начала воспринимать мир, себя в нем, место моей страны на международной арене. И со временем для меня стало большой честью выходить на спортивную площадку с надписью: "Украина".

С российским пузырем порвала после полномасштабного вторжения. Не получила ни одного сообщения от коллег, друзей, кумовьев (дочь Подкопаевой крестила певица Ани Лорак, в России живут крестные родители ее сына, – прим.) И это было открытие. Неприятное, болезненное.

На украинском я долго не разговаривала. Даже когда президент Виктор Ющенко активно начал украинизацию, во мне возникало такое сопротивление. Было удобно, привычно, комфортно смотреть фильмы на русском. Я не могла воспринимать украинский. Он казался искусственным. Но после полномасштабного вторжения не могу разговаривать на собачем языке. И я перешла на украинский.

Еженедельно занимаюсь с учительницей онлайн. Она умеет меня настраивать, даже если я устала. Оставляет мне "домашку". И мне нравится. Моя дочь, самая младшая, ходит один раз в неделю в украинскую школу в Атланте. Мы с ней много смотрим мультфильмов, слушаем разную музыку, особенно Квитку Цисык. И самая любимая ее песня – "Два цвета". И я помню, почему эта певица пришлась по душе мне. Когда мы, спортсмены, приехали в США в 1995 году на сборы, нас встречала украинская диаспора. Они спрашивали: "Какую музыку вы слушаете?". А мы слушали шансон, мы слушали попсу, которую крутили в советское время. И мне очень нравилось! И тут я впервые услышала Квитку Цисык, и вкусы мои начали меняться.

Я очень мечтаю, и я верю, что мы обязательно вернемся в украинский Донецк. Он остается для меня украинским. Я хочу на могилы к бабушке и дедушке, потому что эти люди подтолкнули меня к спорту, научили многим житейским вещам, которые я сейчас делаю. Конечно, хочу посетить Дворец спорта, где я начинала свою спортивную карьеру. Хочется посетить театр оперы и балета. А еще – на бывшую площадь Ленина, где было так много роз. Донецк же называли городом миллиона роз.

Соединенные Штаты – это страна, где могу работать, где мои дети, где мой муж, который 30 лет живет в Америке. Но, как говорят те самые американцы: "Родину не выбирают. Где ты родился – это твое место". Поэтому я – украинка, где бы я ни находилась, и горжусь этим", – рассказала Подкопаева в интервью Hromadske.

Напомним, Лилия в 1996 году победила на Олимпиаде в Атланте, а ее двойное сальто с поворотом на 180 градусов, выполненное там, до сих пор никто не смог повторить. В 2008 году Подкопаева была увековечена во Всемирном Зале Славы (США, Оклахома-Сити).

