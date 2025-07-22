Олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что, голосуя за скандальный закон, который подчинил НАБУ и САП Офису генпрокурора, он поддержал позицию Президента Украины Владимира Зеленского.

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– Прокомментируйте, пожалуйста, почему вы решили проголосовать за законопроект 12414, который делает НАБУ и САП зависимыми от решений Генпрокурора.

– Поддержал позицию Президента по этому вопросу, в контексте внешних и внутриполитических вызовов, – цитирует Беленюка Tribuna.com.

В среду, 22 июля, законопроект 12414 поддержали 263 депутата. В их число вошли представители спорта – олимпийский чемпион Жан Беленюк, стронгмен Василий Вирастюк, президент Федерации легкой атлетики Украины Ольга Саладуха, почетный член УЕФА Григорий Суркис, президент клуба Эпицентр и председатель Федерации тяжелой атлетики Александр Герега, а также президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько.

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