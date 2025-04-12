Украинская теннисистка Марта Костюк победила в голосовании болельщиков за лучший удар марта в WTA-туре. Фанаты могли выбрать самого достойного на официальной странице WTA в Instagram.

Костюк уверенно разбила соперницу в дебютном матче Украины и Польши на Кубке Билли Джин Кинг

Как следствие, именно наша спортсменка набрала наибольшее количество голосов за издевательскую подачу над представительницей страны-оккупанта.

Напомним, в матче третьего круга на турнире серии WTA 1000 в Майами на матч-пойнте против россиянки Анны Блинковой украинка выполнила подачу с руки, которая стала эйсом. Костюк тогда справилась с представительницей страны 404 за 58 минут, одержав победу со счетом 2:0 (6:2, 6:1) и выиграв по ходу поединка 10 геймов подряд.