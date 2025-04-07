Французская биатлонистка Камилла Бене перенесла хирургическое вмешательство на плече. Об этом 24-летняя спортсменка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Леннокс Льюис указал неожиданное на место Усика в рейтинге лучших супертяжей – обидчик Кличко не забыл о себе

Камилла призналась, что плечо беспокоило ее еще с осени 2023 года и не позволяло полноценно тренироваться и выступать.

"Небольшой пит-стоп этой весной, вам придется набраться терпения. Операция, которая позволит моему плечу, ослабленному после падения в ноябре 2023 года, восстановить стабильность. Это решение, принятое тренерами и медицинским персоналом, означает новый этап в моей карьере, но оно должно позволить мне спокойнее двигаться вперед. Этот вынужденный отдых позволит мне полностью восстановиться после этого прекрасного и длительного сезона. До скорой встречи", – написала Бене в соцсети.

Напомним, что Камилла выиграла Большой хрустальный глобус в сезоне-2024/25 (она одержала победу в лишь одном старте – индивидуальной гонке в Гейло, однако в целом при этом получила девять личных наград: кроме золота, еще трижды завоевывала рибло", а также пять раз финишировала третьей).

К слову, Кубок IBU – серия континентальных биатлонных соревнований у мужчин и женщин, включающая в себя выступления в индивидуальной гонке, спринте, гонке преследования, суперспринте, масс-старте, смешанной эстафете, одиночной смешанной эстафете. По результатам выступлений ведется рейтинг спортсменов в отдельных дисциплинах и по сумме очков во всех дисциплинах (общий зачет).