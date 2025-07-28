Канадский теннисист Вашек Поспишил объявил о завершении карьеры. Об этом 35-летний спортсмен написал на своей странице в социальной сети Instagram.

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Ранее Поспишил заявлял, что хардовый турнир АТР 1000 в Торонто станет для него последним. В ночь на 28 июля Вашек потерпел поражение в первом раунде от Факундо Баньиса (Аргентина, ATP № 689), уступив в трех сетах, и зачехлил свою ракетку.

Напомним, Поспишил имеет чешское происхождение. За свою карьеру он становился победителем Уимблдона-2014 в парном разряде и был четвертой ракеткой мира в дуэте. В активе Вашека Кубок Дэвиса-2022 в составе сборной Канады и победы в семи турнирах ATP парного разряда. Он – лауреат награды ATP в номинации "Возвращение года" (2020).

Самой высокой позицией Поспешила в одиночном рейтинге АТР была 25-я позиция, а его лучшим результатом в одиночном разряде стал четвертьфинал Уимблдона-2015. За карьеру он заработал около 7 миллионов долларов призовых. Также Вашек – соучредитель Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), которую создал вместе с Новаком Джоковичем в 2019 году.