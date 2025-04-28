Президент WBO Густаво Оливьери поделился планами организации после поединка между чемпионом мира по версиям WBO, WBC и WBA в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

"Внимательно рассмотрев аргументы, которые предоставили все стороны в вопросе обязательной защиты титула WBO, организация считает лучшим решением сначала провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, а затем обязательную защиту.

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Таким образом, в супертяжелом дивизионе определится сильнейший боксер, а бой за звание абсолюта поднимет этот вид спорта на самый высокий уровень. Джозеф Паркер сохраняет статус обязательного претендента после объединительного боя", – отметил Оливьери на своей странице в Х.

Напомним, обязательным претендентом на титул WBO является новозеландский боксер Джозеф Паркер. В феврале он должен был провести чемпионский поединок против Даниэла Дюбуа, однако британец снялся с боя из-за болезни. 19 июля Дюбуа встретится с Александром Усиком в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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