"Я завершил карьеру боксера, ведь планировал заняться бизнесом. Однако потом началась война, и все мои планы разрушились. Как-то мне позвонил менеджер Эли Секбах и дал телефон Саулю Альваресу, который предложил мне присоединиться к его тренировочному лагерю. Сначала было трудно поддерживать форму, но постепенно набрал оптимальную форму. Мне 38 лет, на этом этапе нужно рисковать, чтобы чего-то достичь.

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На данный момент лучшим вариантом для следующего поединка является россиянин Бивол, который имеет три титула. Очевидно, что победа над ним позволит мне снова войти в историю", – цитирует Гвоздика Boxingscene.

Россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) является чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF. Титулом WBC владеет американец Давид Бенавидес (30-0, 24 КО), которому Александр Гвоздик уступил в июне 2024 года. В своем последнем поединке украинец в третьем раунде нокаутировал Энтони Голлавея (9-7-4, 7 КО).

Напомним, что Александр Гвоздик – чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе (2018-2019 г., бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпион летней Универсиады 2013 года.

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