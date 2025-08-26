Николай Свечников со старта уплыл, а на финише его не оказалось.

Российский пловец Николай Свечников шокировал организаторов заплыва через Босфор в Стамбуле, в котором приняло участие 2800 спортсменов из 81 страны.

Представитель страны-оккупанта, который имеет собственную школу плавания, исчез во время заплыва, сообщает Anadolu Ajansi. На старте 30-летний Свечников был, имея браслет с чипом, который помогает фиксировать время пловцов. Но на финише его не оказалось. Интересно, что организаторы старта обнаружили исчезновение россиянина только через 8 часов после окончания заплыва.

Заплыв через Босфор, который проводится ежегодно с 1989 года, в этом году состоялся в непростых погодных условиях. Перед стартом пошел сильный дождь и появился туман – как следствие, видимость снизилась, а также появились волны. Из-за таких условий некоторые пловцы во время заплыва сбивались с дистанции.

