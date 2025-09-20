Плотницкий подвел итоги выступления Украины на ЧМ-2025 по волейболу – рассказал о слабых местах команды и ее перспективах
Олег Плотницкий дал оценку невыходу мужской команды Украины из группы в плей-офф чемпионата мира 2025 года по волейболу.
"Опыт и уровень мастерства победили. К сожалению ЧМ-2025 закончился для нашей волейбольной сборной на групповом этапе. Последний матч против Италии – хорошие в борьбе и с эмоциями две первые партии, но этого оказалось недостаточно.
Игра, в которой мне кажется мы увидели наиболее слабые места нашей сборной (защита, в первую очередь). Уверен в следующем сезоне тренерский штаб будет работать над этим, чтобы качество и эффективность стали лучше в некоторых элементах игры, особенно против таких сильных соперников, когда цена собственной ошибки, не выполнение тактических действий может стоить проигранной/го партии или матча.
Лето 2026 обещает быть не менее насыщенным (Лига Наций и ЧЕ) поэтому при таком же составе + нескольких молодых игроков, у которых есть целый клубный сезон, чтобы добавить в мастерстве и привлечь к себе внимание нашего главного тренера, должно быть еще интереснее и результативнее. Думаю, ни у кого не будет сомнений, что ребята за этот сезон выжали из себя все, что имели, и даже немного больше. Поэтому хороших им сезонов в своих клубах и самое главное без травм.
Следите за волейболом, болейте за украинских игроков и украинские клубы", – написал Плотницкий в Facebook.
Как известно, "сине-желтые" на ЧМ-2025 одержали в группе одну победу и потерпели два поражения. Сборная Украины заняла третье место и на этом завершила свои выступления после групповой стадии.
