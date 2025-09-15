"Так много волейбольных экспертов у нас есть, что хоть бери и выбирай кого-то в помощники тренеру или в кресло президента ФВУ. Поэтому я тоже решил записаться в их группу, это же не запрещается.

В сборной Украины назвали причины поражения от Бельгии на ЧМ-2025 по волейболу и рассказали о дальнейших действиях

Это уже привычная история для нас, культура болельщиков в большей степени отсутствует, это было и при Угису и при Лосано есть и будет, как только мы проигрываем то все из лучшей команды в игровых видах спорта превращается в баранов, бесхребетных, продажных пи***ов, отправляем в окопы, снимаем бронь (которой у многих нет) и т.д.

Больше всего нравится про сливание игры на контору и отставка тренера и казалось бы привычная ситуация уже для нас, но каждый раз мы прям любим и ждем когда же можно будет начать кидаться дерьмом, и наверняка сегодня кидались вы бы дерьмом или поддерживали всем сердцем нашу сборную – это бы не помогло и это очевидно.

Обвинять тренера в сегодняшнем проигрыше это очень тупо, не увидел я его вины сегодня, он пробовал, крутил, подсказывал, но то ли не получалось, то ли не слушали и говорить что сегодня не наш день тоже нельзя, потому что..

Потому что мы очень хотим выйти на Олимпийские игры и это по моему мнению задача более чем по силам, но когда есть такая задача нельзя просто говорить, что не наш день, может быть, что кто-то где-то не доработал поэтому все от А до Я должны работать только на достижение этой цели, что у нас очень редко бывает и мы конечно должны учитывать тот факт, что в нашей стране война, но если отвечать на большинство вопросов которые направлены на улучшение подготовки сборной и ее дальнейших результатов, что в стране война тогда возможно мы сэкономим средства выделяемые на волейбол и направим их нашим военным?

Потому что получается, что сначала мы готовимся к Лиге наций (важного старта, но не более важного чем ЧМ) играя товарищеские матчи против Польши, Болгарии, Германии, а перед важнейшим стартом сезона играем против Катара (с уважением к этой сборной и с благодарностью за предоставленные ими условия для нашей сборной) но мы же понимаем, что это не тот уровень спарринг-команды который нам нужен.

Затем наш президент в интервью говорит о задачах на ЧМ, должны выйти из группы, но трагедии не будет если не выйдем, интересно – с 9-го места в Лиге наций, 7-го места на ЧМ-2022 мы нацеливаемся только на выход из группы и при этом мечтаем об Олимпиаде (согласен, мечтать не запрещено).

После первого поражения какое бы болезненное оно не было в послематчевом интервью капитан сказал, что у Бельгии была хорошая атмосфера, им во многом везло, сыграла не вся команда, а только один игрок и в его словах есть правда об атмосфере, но точно не о том что им повезло или сыграл на 100% только один игрок (как у нас любят говорить один в поле не воин), но больше всего удивили слова о том что атмосфера в нашей сборной уже давно не очень и тут возникает вопрос почему так? Почему перед важнейшим стартом сезона у нас что-то не так с атмосферой? Условия же улучшились насколько мы знаем из того, что выходит в интернет и того пижона предателя уже нет, который всегда мутил воду. И на этот вопрос можно найти достаточно много ответов и среди них более чем уверен не будет такого, что ребята плохо тренировались или кто-то решил заработать ставками, или не хочет играть или еще хуже – наплевал на это все и хочет уже домой (хотя последнее не про всех).

Я надеюсь на то, что каждый из них ответит хотя бы сам себе на вопрос почему по мнению капитана атмосфера уже давно не очень и что нужно сделать для ее улучшения и кому. И советую не только игрокам об этом задуматься, а и выше сидящим в первую очередь, потому что уже не первый раз когда мы наступаем на грабли под названием "атмосфера". Так как это очень важный фактор на таких длинных дистанциях и в следующем сезоне эта дистанция не будет короче, точнее до 2028 года, если мы хотим поехать на Олимпиаду.

Этот ЧМ еще можно исправить и будем в это верить, есть день на то, чтобы отойти от не самого лучшего старта, набраться сил и завести нашу машину, еще есть два матча в которых все решится и уверен большинство болельщиков верит в это, верит что тренер найдет правильные слова, а игроки найдут и отдадут все силы на площадке, поэтому давайте будем еще лучше болеть и меньше бросаться дерьмом. Победы нашей сборной и верим что в плей-офф мы увидим сборную Украины!" – пишет Плотницкий в Facebook.

Напомним, что сборная Украины с поражения начала чемпионат мира по волейболу, уступив сборной Бельгии 0:3 в стартовом поединке. Следующий матч украинцы сыграют против Алжира 16 сентября.

