Олег Плотницкий прокомментировал победу сборной Украины над командой Алжира во 2-м туре группы чемпионата мира 2025 года по волейболу.

"Хорошо, молодцы 3:0. Быстро и без лишних проблем и экстра потраченных сил!

Украина одержала уверенную победу во втором матче на ЧМ-2025 по волейболу – шансы на плей-офф остаются

Ясно, что можно сказать о разном уровне сборных, но и такие матчи надо выходить и выигрывать. Более того – выигрывать с тотальным контролем игры. Это мы сегодня и увидели.

Далее Италия, которую можем обыграть. Но в этой игре нужны будут экстра силы, мастерство, терпение в некоторых игровых моментах и у нас это есть беспрекословно.

Поэтому давайте и мы с вами запасемся терпением, верой в нашу сборную и будем болеть как можно лучше. Так, как умеют украинские болельщики, а игроки они почувствуют это и 100% это им поможет", – написал Плотницкий в Facebook.

В заключительном матче групповой стадии ЧМ-2025 команда Украины 18 сентября в 16:30 по киевскому времени встретится с командой Италии.

