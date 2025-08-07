В своем Instagram Плотницкий опубликовал фотографию из аэропорта с надписью: "Угадайте, что может произойти?".

Тренер сборной Украины по волейболу объяснил свое отношение к решению Плотницкого покинуть национальную команду

Предположительно, волейболист имеет в виду возвращение в ряды сборной Украины, за которую он прекратил выступления из-за конфликта с ФВУ. Ранее игрок заявил, что условия изменились к лучшему и он может вернуться в национальную команду.

Стоит отметить, что уже 12 сентября начнется чемпионат мира по волейболу, в котором будет участвовать национальная сборная Украины. Наша команда попала в группу F, где ее соперниками будут Италия, Бельгия и Алжир.

К слову, Олег Плотницкий сейчас выступает за итальянскую Перуджу. Игрок долгое время был капитаном сборной Украины, в 2017 году Олег стал чемпионом Золотой Евролиги, выходил в четвертьфиналы чемпионата мира и Европы. В марте 2025 года спортсмен объявил о завершении выступлений за национальную сборную.

В сборной Украины по волейболу объявили задачи команды на ближайшее будущее