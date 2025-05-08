Плей-офф НХЛ: волевая победа Торонто над Флоридой, выигрыш Далласа у Виннипега с хет-триком Рантанена
Состоялись очередные матчи плей-офф НХЛ. Результаты и отчет о поединках читайте в этой новости на "Футбол24+".
НХЛ 2024/25, плей-офф
Торонто – Флорида – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Шайбы: Пачиоретти, 18:19 (первый период), Нюландер, 24:18 (второй период), Доме, 37:09 (второй период), Марнер, 45:50 (третий период) – Барков, 10:58 (первый период), Маршан, 20:15 (второй период), Лунделл, 45:33 (третий период).
Торонто ведет в серии 2:0
Виннипег – Даллас – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
Шайбы: Нидеррайтер, 23:30 (второй период), Шайфли, 37:35 (второй период) – Рантанен, 28:43, 34:21, 36:38 (второй период).
Даллас ведет в серии 1:0
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Во втором матче серии Торонто был вынужден на своем льду отыгрываться против Флориды, которая повела в счете в середине первого периода. С задачей канадская команда успешно справилась – выиграла матч со счетом 4:3 и теперь ведет в серии 2:0.
В Санрайзе в ночь на 10 мая команды проведут третий поединок.
Канадский Виннипег в отличие от Торонто не смог обыграть своего соперника – Даллас – в первой домашней игре серии. Джетс первыми в поединке добились успеха, но затем за Старз хет-триком отметился финн Микко Рантанен и принес победу своей команде.
В ночь на 10 мая и также в Виннипеге соперники проведут вторую встречу.
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