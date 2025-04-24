Сегодня, 24 апреля, состоялись три матча в рамках первого раунда Кубка Стэнли. Смотрите результаты и отчет о них на "Футбол 24+".

НХЛ 2024/25, плей-офф

Вашингтон Кэпиталз – Монреаль Канадиенс – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) (счет в серии – 2:0)

Колорадо Эвеланш – Даллас Старз – 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) (счет в серии – 1:2)

Лос-Анджелес Кингс – Эдмонтон – 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) (счет в серии – 2:0)

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Вашингтон одолел Монреаль, увеличив свое преимущество в серии до двух побед. Дублем отметился Коннор МакМайкл, а вратарь Логан Томпсон совершил 25 сейвов.

Даллас благодаря шайбе в овертайме победил Колорадо и впервые вышел вперед в серии.

Самую результативную игру выдали Лос-Анджелес и Эдмонтон, забросив на двоих сразу восемь шайб. У Кингз суперматч выдали форварды Копитар и Кемпе, набравшие по четыре очка. Как следствие, Лос-Анджелес ведет в серии 2:0.

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