Плей-офф НХЛ, 1-й раунд

Виннипег Джетс – Сент-Луис Блюз – 5:3 (счет в серии – 1:0)

Даллас Старз – Колорадо Эвеланш – 1:5 (счет в серии – 0:1)

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В НХЛ состоялись два стартовых матча раунда плей-офф. Победитель Западной конференции Виннипег принимал Сент-Луис. Хозяева одержали волевую победу со счетом 5:3, несмотря на то, что пропустили первыми, а по ходу встречи уступали 2:3. У Джетс забивали Марк Шайфли, Джарет Андерсон-Долан, Алекс Иафалло, Кайл Коннор и Адам Лаури. За Сент-Луис отличились Роберт Томас, Оскар Сундквист и Джордан Кайру.

В другом матче хоккеисты Колорадо на выезде камня на камне не оставил от Далласа. Гости забросили в ворота Старз 5 шайб, получив в ответ лишь гол престижа. В составе победителей отличились Арттури Лехконен, Девон Тейвз, Чарли Койл, а также Натан Маккиннон, который записал в свой актив дубль и ассист. Автором единственной шайбы хозяев стал Роопе Хинц.

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