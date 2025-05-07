Состоялись очередные матчи плей-офф НХЛ. Результаты и отчет о поединках читайте в этой новости на "Футбол24+".

НХЛ 2024/25, плей-офф

Вашингтон – Каролина – ОТ 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: Протас, 03:53 (второй период) – Станковен 09:42 (третий период), Слевин 03:06 (ОТ)

Каролина повела в серии 1:0

Вегас – Эдмонтон – 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)

Шайбы: Стоун, 02:13, 09:03 (первый период) – Перри, 16:26 (первый период), Драйзайтль, 40:57 (третий период), Хайман, 56:58 (третий период), Браун, 58:14 (третий период)

Эдмонтон ведет в серии 1:0

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В первой игре серии Каролина победила Вашингтон в овертайме. Представитель болотного государства Овечкин не отметился в матче ничем, кроме глупого удаления в третьем периоде за удар соперника клюшкой. Через несколько минут после инцидента Станковен сравнял счет, а уже после основного времени Слевин добил Кэпиталз в овертайме.

Во втором матче игрового дня Вегас играл против Эдмонтона. Голден Найтс молниеносно начали первый период, сделав заявление на победу. Однако канадцы не собирались сдаваться американцам, поэтому сократили отставание в конце периода. Вторая часть матча была безголевой, однако в финальном периоде Ойлерз благодаря трем шайбам оформили первую победу в серии против "рыцарей".

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