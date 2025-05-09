Состоялись очередные матчи плей-офф НХЛ. Результаты и отчет о поединках читайте в этой новости "Футбол 24".

Плей-офф НХЛ 2024/25

Вашингтон – Каролина – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: Макмайкл, 22:16, Карлсон, 41:54 бол., Уилсон, 59:00 пустые ворота – Гостисбер 49:26 бол.

Счет в серии ничейный – 1:1

Вегас – Эдмонтон – 4:5 ОТ (1:0, 1:3, 2:1, 0:1)

Шайбы: Улофссон, 08:42 бол., Карлссон, 38:10, Улофссон, 44:32 бол., Пьетранджело, 51:58 – Велман, 31:31, Подкользин, 35:18, Нерс, 37:17, Кейн, 41:52, Драйзайтль, 75:20.

Эдмонтон ведет в серии 2:0

Плей-офф НХЛ: волевая победа Торонто над Флоридой, выигрыш Далласа у Виннипега с хет-триком Рантанена

Клуб Вашингтон справился с задачей сатисфакции во втором домашнем матче серии против Каролины – 3:1. Представитель болотного государства Овечкин выступил в игре в роли статиста, не отметившись ничем полезным.

Победа столичной команды сделала счет в серии ничейным (1:1). В ночь на 11 мая в Роли соперники проведут третий матч.

Эдмонтон во второй игре на площадке Вегаса смог снова выиграть – на этот раз в овертайме и повел в серии 2:0. Автором победной шайбы в составе Ойлерз стал форвард Леон Драйзайтль – это его пятый голом в нынешнем плей-офф.

В ночь на 11 мая в Эдмонтоне клубы встретятся в третий раз.

Плей-офф НХЛ: Каролина наказала команду Овечкина в овертайме, Эдмонтон оформил камбэк против Вегаса