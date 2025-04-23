НХЛ 2024/25, плей-офф

Каролина – Нью-Джерси – 3:1

Шайбы: Гостибер, 23, Мартинук, 26, Джарвис, 60 (пустые) – Братт, 4

Каролина ведет в серии 2:0

Торонто – Оттава – 3:2 в овертайме

Шайбы: Райлли, 4, Таварес, 9, Доми, 60+4 – Б. Ткачук, 36, Годетт, 55

Торонто ведет в серии 2:0

Тампа-Бей – Флорида – 2:6

Шайбы: Генцел, 13, Пойнт, 34 – Беннет, 4, Райнгарт, 20, Шмидт, 25, 46, М. Ткачук, 25, 30

Флорида повела в серии 1:0

Вегас – Миннесота – 2:5

Шайбы: Генифин, 33, Гертл, 43 – Болди, 10, Фолиньо, 12, Цуккарелло, 18, Капризов, 24, 58 (пустые)

Ничья 1:1 в серии

Каролина добыла комфортные 2:0 после двух домашних матчей против Нью-Джерси. Сегодня "дьяволам" не помогла даже быстрая шайба Братта. Хозяева переломили ход встречи во втором периоде, а Джарвис поставил точку ударом в пустые ворота.

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Торонто во второй раз одолел Оттаву в рамках канадского дерби. На этот раз "кленовым листьям" пришлось попотеть больше, потому что они растеряли гандикап в две шайбы. Дошло до овертайма, в котором Доми таки принес успех Торонто.

Дерби Флориды только началось. Пантерс сразу показали серьезное намерение защитить титул чемпиона, раздавив на выезде непростую Тампу – 6:2. Дублями отметились защитник Нейт Шмидт и Мэтью Ткачук, который 2 месяца лечил пах и триумфально вернулся на лед.

Миннесота не покинула Вегас без наживы. Уайлд за 24 минуты смяли оборону соперника 4 шайбами и уверенно довели матч до победы. Здесь серия равная.