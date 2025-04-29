Состоялись очередные матчи в плей-офф НХЛ. Результаты и отчет о них читайте на "Футбол24+".

НХЛ 2024/25, первый раунд плей-офф

Флорида – Тампа-Бей – 4:2

Шайбы: Лунделл, 30, Экблад, 57, Джонс, 57, Верхейге, 59 (пустые) – Чеффи, 33, Чернак, 33

Флорида ведет в серии 3:1

Даллас – Колорадо – 6:2

Шайбы: Джонстон, 1, 37, Харли, 20, Рантанен, 22, Марчмент, 39, Хинц, 58 (пустые) – Лехконен, 33, Маккиннон, 35

Даллас ведет в серии 3:2

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Флорида вернула себе комфортное преимущество в дерби-серии против Тампы. Именно Пантерс "размочили" счет в середине второго периода. Впрочем, Чеффи и Чернак в течение 11 секунд перевернули игру в пользу Лайтнинг. Это франчайз-рекорд Тампы с наименьшим интервалом между шайбами в матче плей-офф.

Флорида ответила тем же под занавес матча! Экблад и Джонс ошеломили гостей также за 11 секунд. Это уже рекорд всей НХЛ – впервые так быстро отличилась пара защитников. Верхейге броском в пустые ворота зафиксировал успех действующих чемпионов, которым осталась одна победа для выхода в следующий раунд.

A pair of quick goals from the blueline helped the @FlaPanthers mount a late comeback and take a 3-1 series lead in the 'Battle of Florida.'#NHLStats: https://t.co/ygb8JbiKjo pic.twitter.com/tJpDTSHjCc — NHL Public Relations (@NHLPR) April 29, 2025

Продолжается перетягивание каната между Далласом и Колорадо. На этот раз настал черед разгромной победы Старз. Уже на 9-й секунде Джонстон вывел техасцев вперед, позже дошло до 3:0. Во втором периоде Колорадо сократил отставание до минимума, но Даллас добил соперника еще тремя шайбами. Отметим Микко Рантанена, который провел свой лучший матч за Старз. Суперзвездный финн наказал бывших партнеров (именно в Колорадо он начинал сезон) шайбой и двумя ассистами.