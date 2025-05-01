В ночь с 1 на 2 мая состоялось еще два матча плей-офф НБА, в которых, в частности, официально завершился сезон для Лос-Анджелес Лейкерс.

Плей-офф НБА, 1/8 финала

Лос-Анджелес Лейкерс – Миннесота – 96:103 – (22:31, 27:28, 31:22, 16:22) (победа Миннесоты в серии 4:1)

Хьюстон – Голден Стейт – 131:116 (40:24, 36:25, 31:31, 24:36) (счет в серии 3:2 в пользу Голден Стейт)

Для Лос-Анджелес Лейкерс официально завершен – Миннесота победила в четвертом матче серии, гарантировав себе выход в следующий этап. Стараний Дончича (28 очков и 9 передач) было мало – Гобер и Рэндл на двоих накидали 50 очков (27 и 23 соответственно). К слову, Алексей Лень не сыграл ни одной минуты в игре.

Плей-офф НБА: Бостон и Индиана пробились во второй раунд, Детройт сделал заявку на камбэк с Никс, Денвер победил Клипперс

А вот Хьюстон еще сохраняет шансы на победу в серии с Голден Стейт благодаря уверенной домашней победе со счетом 131:116. Сразу трое игроков Рокетс набрали более 20 очков (Фред Ванвлит – 26, Амен Томпсон – 25 и Диллон Брукс – 24), тогда как в составе Уорриорз отметку в 20 баллов преодолел только Муди.