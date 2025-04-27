Состоялись очередные матчи плей-офф НБА. Результаты и отчет о них читайте в этой новости.

НБА 2024/25, плей-офф

Мемфис – Оклахома – 115:117 (31:34, 28:26, 26:28, 30:29)

Оклахома выиграла серию 4:0

Майами – Кливленд – 87:124 (20:33, 22:29, 22:26, 23:36)

Кливленд ведет в серии 3:0

ЛА Клипперс – Денвер – 99:101 (22:27, 26:23, 17:35, 34:16)

Ничья 2:2 в серии

Голден Стейт – Хьюстон – 104:93 (18:22, 28:27, 23:22, 35:22)

Голден Стейт ведет в серии 2:1

Первый свип в нынешнем плей-офф оформила Оклахома. Мемфис наконец дал бой лучшей команде регулярки, однако был вынужден мириться с "сухим" вылетом в первом раунде. В отсутствие травмированного Джа Моранта "медведей" неожиданно повел Скотти Пиппен-младший. Сын легенды Чикаго Буллз оформил солидный дабл-дабл с 30 очками и 11 подборами. Впрочем, это легко перекрыл Шей Гилджес-Александер, который набрал 38 баллов. Оклахома во втором раунде и будет отдыхать значительно дольше, чем соперник.

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Все идет к свипу и в паре Кливленда и Майами. Переезд серии на родную площадку ничего не дал Хит – избиение с разницей -37. Самыми результативными в составе обеих команд стали бигмены, которые набрали одинаковую статистическую линейку. У Бэма Адебайо и Джарета Аллена 22 очка + 9 подборов + одна передача. Кливленд может закрыть дуэль уже в следующем матче 29 апреля.

Где точно хватает интриги, то это в противостоянии Клипперс и Денвера. Команды обмениваются победами, и сейчас серия равна 2:2. Нынешний матч был за Наггетс. Никола Йокич выдал монструозные 36 очков + 21 подбор + 8 очков. Последний бросок серба в игре оказался настолько ужасным, что аж хорошим. Звезда Денвера запустил эйрбол, но мяч удобненько приземлился на замыкание Гордона. Судьи даже пересматривали, успел ли форвард Наггетс до финальной сирены. Таки успел – победа Денвера с разницей в 2 очка.

AARON GORDON DUNK AT THE BUZZER FOR THE NUGGETS WIN!!!



ONE OF THE CRAZIER ENDINGS YOU'LL SEE ?#TissotBuzzerBeater#YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/BVdHdAEP1Q — NBA (@NBA) April 27, 2025

Интересно и в паре ГСВ – Хьюстон. Карри и компания вырвались вперед благодаря победе дома. Именно "Шеф" стал самым результативным игроком матча, набрав 36 пунктов (5 из 13 трехочковых).