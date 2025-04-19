Плей-офф НБА 2024/25, первый раунд Восточной конференции, первый матч

– Милуоки Бакс – 117:98 (33:24, 34:18, 26:33, 24:22)

НБА: определились все пары первого раунда плей-офф

Честь открыть плей-офф выпала четвертой и пятой командам Востока – Индиана принимала Милуоки. Интересно, что в прошлом году эти соперники также сошлись в первом раунде, и Пэйсерс неожиданно прошли дальше с победой 4:2 в серии. Сегодня уже именно подопечные Рика Карлайла выступали фаворитом.

Милуоки еще и не мог рассчитывать на Дэмиана Лилларда, который вроде залечил тромбоз глубоких вен, но к старту плей-офф восстановиться не успел. На плечи Янниса Адетокумбо легла огромная нагрузка в атаке. Грек провел мощный матч, с 36 очками стал самым результативным игроком на площадке, однако это все было ничто против командной игры Индианы. У хозяев никто не набрал и 26 баллов, а единственный дабл-дабл едва "наскреб" Хелибертон (10 очков + 12 передач). Впрочем, уже после первой половины у Пэйсерс был солидный запас +25. В третьей четверти Милуоки чуточку сократил отставание, однако полноценным камбэком даже не пахло.

В итоге уверенная победа Индианы – 117:98. 23 апреля команды сыграют еще один матч в Индианаполисе, а затем серия переедет в Висконсин.