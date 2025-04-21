В ночь на 21 апреля состоялись очередные матчи плей-офф НБА.

НБА. Плей-офф

Хьюстон – Голден Стейт 85:95 (21:18, 13:29, 26:22, 25:26) (счет в серии – 0:1)

Кливленд – Майами 121:100 (31:24, 31:30, 25:25, 34:21) (счет в серии – 1:0)

Бостон – Орландо 103:86 (26:18, 22:31, 30:18, 25:19) (счет в серии – 1:0)

Оклахома-Сити – Мемфис 131:80 (32:20, 36:16, 44:27, 19:17) (счет в серии – 1:0)

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Голден Стэйт одержал победу над Хьюстоном, во второй четверти сделав рывок в +16 очков. Лучшими в противостоянии были Джейлен Уильямс (20 + 6 передач) и Холмгрен (19 + 10 подборов).

Кливленд уверенно одолел Майами, сведя лишь одну четверть к ничейному счету. Орландо уступил Бостону, а Мемфис сгорел без шансов Оклахома-Сити.