НБА. Плей-офф

Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Клипперс – 112:110 OT (27:35, 22:18, 23:22, 26:23, 14:12) (счет в серии – 1:0)

Нью-Йорк Никс – Детройт Пистонс – 123:112 (27:27, 30:28, 26:36, 40:21) (счет в серии – 1:0)

Лос-Анджелес Лейкерс – Миннесота Тимбервулвз – 95:117 (28:21, 20:38, 30:35, 17:23) (счет в серии – 0:1)

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Денвер и Клипперс определили победителя лишь в овертайме. В первой четверти гости создали себе изрядный гандикап и оторвались почти на +10. Однако непревзойденный Никола Йокич совсем скоро нивелировал перевес соперника – в активе сербского центрового почти трипл-дабл (29+9+12). За 30 секунд до финальной сирены хозяева вышли вперед после 3-очкового броска Рассела Вестбрука, но Клипперс сумели перевести игру в овертайм. Денверу все же удалось вырвать победу и повести в серии 1:0.

Детройт длительное время лидировал в матче с Никс. Все сломалось при счете 98:90. Хозяева сделали невероятный рывок 21:0 и в дальнейшем удержали преимущество до финальной сирены.

В еще одном матче Лейкерс дома без шансов уступил Миннесоте. "Фиолетово-золотые" неплохо начали, но провалились во второй четверти – 20:38. "Волки" удачно использовали этот гандикап, чтобы держать оппонента на расстоянии. Алексей Лень получил 3 минуты игрового времени. Очков не набрал (0/1 двухочковые), но сумел собрать аж 4 подбора.