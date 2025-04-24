Состоялись очередные матчи плей-офф НБА 2024/25. Результаты и отчет о них читайте в этой новости.

НБА. Плей-офф

Бостон – Орландо – 109:100 (23:21, 27:26, 31:24, 28:29) (счет в серии – 2:0)

Кливленд – Майами – 121:112 (25:24, 43:27, 25:29, 28:32) (счет в серии – 2:0)

Хьюстон – Голден Стейт – 109:94 (28:18, 32:28, 27:25, 22:23) (счет в серии – 1:1)

Очевидное нарушение правил попало в топ-5 моментов дня НБА – ВИДЕО

Бостон несмотря на отсутствие своего лидера (Джейсон Тейтум получил повреждение запястья) дома уверенно победил Орландо. Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 10 подборов. У Мэджик лучшую результативность продемонстрировал Паоло Банкеро, в активе которого 32 очка. Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу Бостона.

Победитель регулярного сезона в Восточной конференции Кливленд не имел проблем с Майами. Самым результативным игроком у хозяев стал защитник Донован Митчелл, которому удалось набрать 30 очков, сделать шесть подборов и отдать шесть передач. В свою очередь у Хит больше всего пользы принес Тайлер Хирроу (33 очка, шесть подборов и пять передач). Преимущество Кавальерс выросло уже до двух матчей.

В еще одном матче Хьюстон с 38 очками Джейлена Грина (плюс четыре подбора и шесть ассистов) уверенно обыграл Голден Стэйт. По ходу встречи травму получил Джимми Батлер, который после тяжелого приземления на паркет не смог продолжить игру. Как следствие, Рокетс сравняли счет в серии 1:1.

Лейкерс без Леня сравняли серию с Миннесотой, Милвоки "горит" Индиане, Оклахома снова прибила Мемфис: плей-офф НБА