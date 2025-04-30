Состоялись очередные игры плей-офф НБА 2024/25. Результаты и отчет о матчах читайте в этой новости на "Футбол24+".

Плей-офф НБА 2024/25, первый раунд

Индиана – Милуоки – 119:118 ОТ (13:30, 28:17, 34:28, 28:28, 16:15)

Индиана выиграла серию 4:1

Бостон – Орландо – 120:89 (23:27, 24:22, 36:13, 37:27)

Бостон выиграл серию 4:1

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Нью-Йорк Никс – Детройт – 103:106 (23:22, 27:27, 24:28, 29:29)

Счет в серии – 3:2

Денвер – Клипперс – 131:115 (35:23, 32:36, 32:24, 32:32)

Счет в серии – 3:2

Индиана и Бостон уверенно пробились во второй раунд плей-офф, одолев в сериях Милуоки и Орландо соответственно. Обе команды одолели соперников с одинаковым счетом в серии – 4:1.

Никс не смогли закончить серию в пятом матче и позволили Детройту приблизиться вплотную.

Денвер благодаря космическим 43 очкам канадца Джамала Мюррея вырвался вперед в серии против Клипперс.