Плей-офф НБА: Бостон и Индиана пробились во второй раунд, Детройт сделал заявку на камбэк с Никс, Денвер победил Клипперс
Состоялись очередные игры плей-офф НБА 2024/25. Результаты и отчет о матчах читайте в этой новости на "Футбол24+".
Плей-офф НБА 2024/25, первый раунд
Индиана – Милуоки – 119:118 ОТ (13:30, 28:17, 34:28, 28:28, 16:15)
Индиана выиграла серию 4:1
Бостон – Орландо – 120:89 (23:27, 24:22, 36:13, 37:27)
Бостон выиграл серию 4:1
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Нью-Йорк Никс – Детройт – 103:106 (23:22, 27:27, 24:28, 29:29)
Счет в серии – 3:2
Денвер – Клипперс – 131:115 (35:23, 32:36, 32:24, 32:32)
Счет в серии – 3:2
Индиана и Бостон уверенно пробились во второй раунд плей-офф, одолев в сериях Милуоки и Орландо соответственно. Обе команды одолели соперников с одинаковым счетом в серии – 4:1.
Никс не смогли закончить серию в пятом матче и позволили Детройту приблизиться вплотную.
Денвер благодаря космическим 43 очкам канадца Джамала Мюррея вырвался вперед в серии против Клипперс.