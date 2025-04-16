В ночь с 15 на 16 апреля состоялось сразу два матча плей-ин НБА.

Плей-ин НБА 2024/25, полуфиналы

Орландо – Атланта – 120:95 (32:17, 29:30, 18:26, 41:22)

Голден Стэйт – Мемфис 121:116 (31:25, 36:30, 27:36, 27:25)

Орландо не имел проблем с Атлантой, разбив соперника с разницей в +25 очков. Несмотря на все старания Трея Янга (28 очков), игроки Орландо перестреляли соперника.

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В другой встрече Голден Стэйт в непростой битве победил Мемфис. Уорриорз вытащили суперзвезды – Стеф Карри и Джимми Батлер набрали по 38 и 37 очков соответственно.

Добавим, что Мемфис и Атланта еще имеют шанс на выход в плей-офф. Их будут ожидать победители других двух пар: Чикаго – Майами и Сакраменто – Даллас. Их матчи пройдут в ночь на 17 апреля.

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