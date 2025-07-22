"У нас [в шпаге] если их и допустили, то четыре человека. Больше не может быть, потому что это чемпионат мира. Не смотрела, кого именно [допустили]. Печально, потому что явно подкупается фехтовальный мир. Они целый год готовились, и их планы воплощаются в жизнь. Конечно, это не может не огорчать. Мне кажется, всей фехтовальной семье важно проявить четкую позицию.

"Подонок – знать его не хочу": легендарный фехтовальщик разнес экс-президента олимпийского комитета России

Это было ожидаемо, потому что они постепенно [к этому шли]. Сначала они начали забрасывать информацию, что их допускают в команду, потом их допустили в команду. Несколько месяцев ходила информация, что они будут выступать в личных соревнованиях. То есть они выбирают такие страны, где им легче ездить, где они могут получить визы. Все это готовится и ходит в информационном поле. Да, это ожидаемо, но от этого возмущения не меньше.

Как по мне, то, что можем сделать – фехтовать, поднимать флаг Украины, петь гимн и прославлять нашу страну. А также в каждом интервью выражать нашу позицию, делиться тем, что происходит в Украине – именно украинцы должны это делать. Возможно, это поможет обратить внимание общества на эту проблему", – заявила Харькова в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, в начале июля Международная федерация фехтования решила допустить подсанкционных спортсменок к ЧМ-2025 после упрощения процесса проверки их "нейтральности". Возможность выступить получили, в частности, майор армии РФ София Великая, лейтенант Яна Егорян и прапорщик Ольга Никитина. Позже Ольга Харлан и еще 446 фехтовальщиков из 56 стран написали федерации письмо с требованием изменить критерии нейтрального статуса.

"Обломок рапиры пробил маску": легендарный украинский фехтовальщик – о трагической смерти олимпийского чемпиона