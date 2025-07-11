Йоханнес Клебо после олимпийского сезона 2025/26 может подписать контракт с норвежской командой UnoX Mobility, которая сейчас участвует в Тур де Франс-2025, сообщает NeveItalia.

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Титульный спонсор команды, компания UnoX, является личным спонсором Клебо. Сам лыжник уже намекнул о возможности смены вида спорта.

"Сначала я должен выступить на Олимпиаде, а потом увидим и оценим, что нам стоит делать дальше. Присоединиться к команде UnoX Mobility может быть моей целью", – сказал Клебо.

О решении Клебо высказался также лешенда норвежского велоспорта и генеральный менеджер UnoX Mobility Тор Хушовд,

"Клебо – один из величайших спортсменов Норвегии. У него прекрасная выносливость и он очень сильный ментально. Он очень близок к нашей команде и конкурентоспособен на велосипеде, я имел возможность убедиться в этом лично.

Трудно сказать, что случится в будущем, впереди Олимпиада, на которой Йоханнес хочет выиграть много медалей. Сейчас он сосредоточен на этом, а потом увидим. В прошлом мы уже могли наблюдать за спортсменами, способными переходить из одного вида спорта в другой. Я бы сказал, что вероятность того, что такое случится с Клебо – 50 на 50", – заявил Хушовд.

Напомним, что Клебо – один из самых титулованных лыжников в истории, он является 5-кратным олимпийским чемпионом и 15-кратным чемпионом мира.

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