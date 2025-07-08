В 1/4 финала Уимблдона Тайлер Фриц победил "нейтрального" Карена Хачанова. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

Уимблдон-2025, трава, мужчины, четвертьфинал

Тейлор Фриц (США, ATP №5) – Карен Хачанов (ATP №20) – 3:1 (6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4))

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Американец Тайлер Фриц одолел в четырех сетах "нейтрального" Карена Хачанова.

Пятая ракетка мира в напряженной борьбе победил в первых двух сетах, после чего спасся от "баранки" в третьей партии. Плохая игра представителя США в третьем сете имела свою причину – Фриц серьезно натер ногу и даже попросил медицинский тайм-аут.

После возобновления игры американец сразу же проиграл гейм на своей подаче, дав серьезный повод для беспокойства. Но несмотря на боль Фриц сумел дожать "нейтрального" на тай-брейке и пробиться в полуфинал Уимблдона.

Там американца ждет победитель противостояния Кэмерон Норри (Великобритания, ATP № 61) – Карлос Алькарас (Испания, ATP № 2).

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