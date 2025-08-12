На следующем этапе Бриллиантовой лиги будут участвовать пять украинских спортсменов, сообщает официальный сайт соревнований. Нашу страну будут представлять сразу четыре прыгуна в высоту – Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Екатерина Табашник и Олег Дорощук, а также метатель молота Михаил Кохан.

Среди украинских спортсменов только Ярослава Магучих смогла отобраться в финал Бриллиантовой лиги. Ярослава торжествовала на соревнованиях в Сямэне и Шанхае, однако перевалила свою серию побед в июне, после чего до сих пор не выигрывала золото Бриллиантовой лиги.

Юлия Левченко продолжает борьбу за выход в шестерку финалисток, а Екатерина Табашник впервые с 2024 года будет участвовать в этих соревнованиях. Выступления женщин в прыжках в высоту состоятся в пятницу, 15 августа, начало – в 16:40 по киевскому времени.

Единственный представитель Украины в "бриллиантовой" дисциплине Олег Дорощук должен попасть в топ-6 на двух последних этапах для выхода в финал сезона. Мужские соревнования начнутся 16 августа в 16:00 по Киеву. Михаил Кохан, кроме Бриллиантовой лиги, будет участвовать в Континентальном туре в Венгрии. Соревнования по метанию молота в Силезии состоятся 16 августа.

