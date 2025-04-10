Международный олимпийский комитет поделился интересными подробностями Олимпийских игр, которые в 2028 году примет Лос-Анджелес.

Пресс-служба МОК обнародовала релиз, в котором подробно описаны ключевые моменты программы следующих летних Игр.

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– Будет разыгран 351 комплект медалей – на 22 больше, чем в 2024 году в Париже;

– Сохраняется квота в 10500 участников, но меняется гендерный состав. Впервые в истории Олимпийских игр женщин будет больше, чем мужчин (5 333 против 5 167);

– Добавлено 5 новых видов спорта (бейсбол/софтбол, крикет, флаг-футбол, лакросс и сквош);

– Футбол: впервые в истории Олимпийских игр в соревнованиях примет участие больше женских команд (16), чем мужских (12);

– Бокс: дополнительная женская весовая категория обеспечивает полный гендерный паритет во всех видах спорта, сохраняя при этом равное количество квот спортсменов для мужчин и женщин, как это было в Париже;

– Водное поло: две дополнительные женские команды обеспечат полный гендерный паритет по квоте спортсменов и количеству команд (по 12);

– Расширенные смешанные виды спорта: стрельба из лука, легкая атлетика (смешанная эстафета 4x100 м), гольф, гимнастика, гребля, прибрежный пляжный спринт и настольный теннис – во все эти виды спорта будет включен новый смешанный командный вид спорта;

– Баскетбол 3x3: дебютировав на ОИ-2020 в Токио с участием 8 команд среди мужчин и женщин, мероприятие расширяется до 12 команд каждого пола.

Напомним, летние Олимпийские игры 2028 года должны состояться в Лос-Анджелесе с 14 по 30-е июля.