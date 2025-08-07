Во время соревнований по бегу в Бразилии произошел забавный инцидент.

В 8-километровом забеге принял участие 32-летний Исак Алмейда стал участником 8-километрового марафона, хотя совсем не готовился к соревнованиям.

Мужчина провел всю ночь в местном баре, а на следующий день случайно присоединился к забегу профессиональных спортсменов. Алмейда даже умудрился обогнать нескольких подготовленных участников.

Бразилец находился в состоянии алкогольного опьянения и даже не переобулся – был в обычных резиновых шлепанцах. Несмотря на это, Исак преодолел всю дистанцию и получил медаль за участие.

