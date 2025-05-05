В воскресенье, 4 мая, во Флориде состоялась гонка шестого этапа сезона Формулы-1 – Гран-при Майами. Двойную победу одержала британская команда Макларен (Оскар Пиастри и Ландо Норрис), а третьим финишировал Джордж Расселл из Мерседес.

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Перед Гран-при организаторы гонки провели неожиданный заезд с участием пилотов Формулы-1, который удивил не только болельщиков, но и спортсменов. Пилоты проехались на болидах, которые полностью сделаны из конструктора LEGO.

Каждая команда имела собственную машину с двумя местами для пилотов. Болиды преодолели 5,4 километра на болидах, а максимальная скорость авто составляла 20 километров в час.

Joining drone cam as the drivers bring their LEGO cars home #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/CHUqJcBoU1 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

Болиды были созданы командой из 26 дизайнеров, инженеров и мастеров сборки LEGO. Они полностью соответствуют оригиналам (масштаб 1:1), а на их сборку специалистам понадобилось около 440 тысяч деталей и 22 тысячи часов времени. Все это происходило на заводе LEGO Group в Кладно (Чехия).

Мастера скопировали не только размеры и форму, а также передали цветовую палитру и ливреи команд, не забыв и о спонсорских логотипах. Также от настоящих болидов Формулы-1 этим машинам достались шины Pirellі. Вес болидов с Lego составляет около тонны.

К слову, все 10 болидов LEGO отправляются в мировое турне – они будут задействованы в выступлениях перед предстоящими гонками.

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