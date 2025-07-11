Цуноду повысили в Ред Булл после выступлений в Рейсин Буллз перед третьим этапом текущего сезона. Однако 25-летний японец пока не может похвастаться хорошими результатами – в десяти гонках он лишь трижды финишировал в очках. Последний раз Цуноди это удалось еще на Гран-при Эмилии-Романьи.

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Несмотря на это, советник Ред Булл Хельмут Марко верит в прогресс японского гонщика. Марко заявил, что команда даже организовала своему пилоту сеансы у спортивного психолога.

"Юки Цуноде было сложно на некоторых Гран-при, но в Англии мы уже увидели восходящую тенденцию. В большинстве свободных практик отставание от Макса было меньшим, чем раньше, и он смог стартовать в Англии с одиннадцатого места на решетке.

Мы провели интенсивные обсуждения с Юки, он также работает со спортивными психологами. К сожалению, как и у Макса, у него не было шансов в гонке с этим передним антикрылом. Но мы замечаем улучшение результатов, и мы оптимистично настроены, что вскоре это отразится в очках", – приводит слова Марко RacingNews365.

К слову, сейчас Юки Цунода занимает 17-е место личного зачета Формулы-1, в его активе 10 очков.

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