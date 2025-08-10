В воскресенье, 10 августа, на трассе Уоткинс-Глен состоялся очередной этап NASCAR – Xfinity Series, победу в котором праздновал Конор Зилиш. Для 19-летнего американца эта победа стала уже шестой в сезоне, но именно она запомнится ему больше всего.

После финиша Зилиш с банкой напитка в руке пытался вылезти из авто на крышу, поскользнулся и упал головой на асфальт. Некоторое время он лежал неподвижно, а потом начал общаться с медицинским персоналом, который поспешил на помощь. Конора доставили на носилках в медицинский центр на территории трассы, а позже – в местную больницу для детального обследования. Компьютерная томограмма головы не выявила кровоизлияния в головной мозг – пилот отделался лишь переломом ключицы.

Зилишу повезло, ведь часто такие падения завершаются травмами шеи и, как следствие, парезом всех четырех конечностей. Пока неизвестно, повлияет ли травма на участие Коннора в гонке NASCAR Cup Series, запланированной на 11 августа.