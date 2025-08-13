Пилот Формулы-1 украинского происхождения может перейти в другую серию
Пилот команды Альпин Франко Колапинто задумался над своим будущим.
Франко Колапинто пережил тяжелое возвращение в стартовую решетку Формулы-1 после замены Джека Духана в Альпин. Впрочем, в команде он может не остаться.
Как информирует Racingnews365, дни Колапинто как пилота Альпин сочтены. Аргентинец украинского происхождения примет участие в Гран-при Нидерландов после летнего перерыва, но все менее вероятно, что Альпин предложит ему место на 2026 год.
В итоге окружение Колапинто изучает варианты в IndyCar и Чемпионате мира по гонкам на выносливость, если французская команда прекратит свое партнерство с ним.
