Франко Колапинто пережил тяжелое возвращение в стартовую решетку Формулы-1 после замены Джека Духана в Альпин. Впрочем, в команде он может не остаться.

Как информирует Racingnews365, дни Колапинто как пилота Альпин сочтены. Аргентинец украинского происхождения примет участие в Гран-при Нидерландов после летнего перерыва, но все менее вероятно, что Альпин предложит ему место на 2026 год.

В итоге окружение Колапинто изучает варианты в IndyCar и Чемпионате мира по гонкам на выносливость, если французская команда прекратит свое партнерство с ним.

