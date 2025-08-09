Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная впервые стала мамой, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

У 38-летней спортсменки родился сын, которого назвали Давид.

Напомним, в этом году Пидгрушная в третий раз вышла замуж. Свадьба состоялась 3 мая в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. Мужем Елены стал военнослужащий по имени Ростислав.

Первым мужем биатлонистки был бывший народный депутат Украины от партии Свобода Алексей Кайда (пара развелась в 2016 году). Второй раз она вышла замуж летом 2021-го за Ивана Билосюка – экс-спортсмена и сервисмена сборной Украины по биатлону (брак был прекращен в 2024-м).

К слову, Пидгрушная является олимпийской чемпионкой Сочи-2014 в эстафете, а также чемпионкой мира 2013 года в спринте и многократным призером мировых первенств. Отметим, что последний раз Елена выступала на международных соревнованиях в марте 2023 года. О завершении карьеры она пока не объявляла.