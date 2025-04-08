Пидгрушная: Федерация биатлона Украины дала мне четко понять, что я им не нужна
Легендарная украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала, что намеревалась пройти тренерские курсы, но Федерация биатлона Украины не пошла на встречу.
"IBU проводит обучение, наши тренеры также имеют возможность. Их отправляет не сама Федерация – тренер дает заявку или спортсмен. То есть, есть возможность. Когда я в этом году обратилась, хотела также пройти этот курс, мне сказали, что место уже занято – кто-то другой поехал.
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Я обращаюсь в нашу Федерацию, что у меня есть такое желание, Федерация дает заявку на IBU – они или подтверждают, или отказывают. Но там есть определенная квота на места – то есть, от Украины, скажем, 1 или 2 места, не может 5 человек поехать. Затем обучение, несколько кэмпов в Европе, они приезжают, им рассказывают. Как раз эти именитые тренеры делятся своим опытом.
Я хотела поехать на эти курсы, но мне Федерация дала четко понять, что я им не нужна. Мне Федерация сказала: "Нет, у нас есть замечательные тренеры, ты нам не нужна". Я думаю: "Ну, значит, у наших тренеров, особенно молодых, гораздо больший опыт, чем у меня – пусть тренируют", – поделилась Пидгрушная в интервью Ассоциации спортивных журналистов Украины.
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