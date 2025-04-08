"IBU проводит обучение, наши тренеры также имеют возможность. Их отправляет не сама Федерация – тренер дает заявку или спортсмен. То есть, есть возможность. Когда я в этом году обратилась, хотела также пройти этот курс, мне сказали, что место уже занято – кто-то другой поехал.

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Я обращаюсь в нашу Федерацию, что у меня есть такое желание, Федерация дает заявку на IBU – они или подтверждают, или отказывают. Но там есть определенная квота на места – то есть, от Украины, скажем, 1 или 2 места, не может 5 человек поехать. Затем обучение, несколько кэмпов в Европе, они приезжают, им рассказывают. Как раз эти именитые тренеры делятся своим опытом.

Я хотела поехать на эти курсы, но мне Федерация дала четко понять, что я им не нужна. Мне Федерация сказала: "Нет, у нас есть замечательные тренеры, ты нам не нужна". Я думаю: "Ну, значит, у наших тренеров, особенно молодых, гораздо больший опыт, чем у меня – пусть тренируют", – поделилась Пидгрушная в интервью Ассоциации спортивных журналистов Украины.

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