Завершилась четвертая гонка нового сезона Формулы-1, которая состоялась в Сахире (Бахрейн). Все результаты гонки читайте в этой новости.

Команда Макларен завоевала сразу два места на пьедестале – первым стал пилот Оскар Пиастри (вторая победа в сезоне), а третьим финишную черту пересек Ландо Норрис, который возглавляет личный зачет гонщиков. Второе место же завоевал пилот Мерседес Джордж Расселл.

Ферстаппен не верит в возможность стать чемпионом мира: "Я просто участвую"

Итоговая классификация:

1. Оскар Пиастри (Макларен).

2. Джордж Расселл (Мерседес).

3. Ландо Норрис (Макларен).

4. Шарль Леклер (Феррари).

5. Льюис Хэмилтон (Феррари).

6. Макс Ферстаппен (Ред Булл).

7. Пьер Гасли (Альпин).

8. Эстебан Окон (Гаас).

9. Юки Цунода (Ред Булл).

10. Оливер Берман (Гаас).

11. Андреа Кими Антонелли (Мерседес).

12. Алекс Албон (Уильямс).

13. Джек Дуэн (Альпин).

14. Нико Хюлькенберг (Заубер).

15. Исак Хаджар (Рейсин Буллз).

16. Фернандо Алонсо (Астон Мартин).

17. Лиам Лоусон (Ред Булл).

18. Лэнс Стролл (Астон Мартин).

19. Габриэл Бортолето (Заубер).

Сошел:

Карлос Сайнс (Уильямс).

В личном зачете пилотов лидерство удерживает Ландо Норрис (77 баллов), на втором расположился Оскар Пиастри (74). Тройку замыкает Макс Ферстаппен (69). Стоит добавить, что следующее гран-при Формулы-1 состоится в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.

Ферстаппен, Хэмилтон и Норрис позади Альпин, поул Пиастри, аварийно-провальный Хаас: квалификация гран-при Бахрейна