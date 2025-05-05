Состоялась решающая гонка Гран-при Майами в сезоне 2025 года Формулы 1. Результаты и отчет читайте на "Футбол 24+".

Финальная гонка Гран-при Майами обещала быть изрядно напряженной. Интриги добавляли не только дисквалификации гонщиков перед решающим заездом, но и погода.

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Погодные условия в Соединенных Штатах Америки вызвали опасения у команд. Гонщики не только ожидали дождь, но и опасались молнии, но в конце концов Гран-при Майами обошлось без природных вмешательств.

Макс Ферстаппен уже традиционно стартовал с поул-позишн и быстро захватил преимущество в гонке. Уже на втором круге Джек Дуэн сошел с гонки из-за пробитой шины после столкновения с Лиамом Лоусоном.

Пиастри после 10 кругов начал максимально давить на Ферстаппена и давить на гонщика Ред Булла во время поворотов. Во время 14-го круга Пиастри пошел на авантюру и эффектно обогнал нидерландца, вырвавшись в лидеры. Дела Ферстаппена пошли еще хуже на 17-м круге, когда его обогнал еще и Ландо Норрис.

Далее позиции двух лидеров кардинально не менялись. Первым финишировал Пиастри, вторым – Норрис. Третьим стал Расселл, а Ферстаппен опустился аж на четвертое место. Далее Албон, Антонелли, Леклер, Хэмилтон, Сайнс и Цунода с пятого по десятое место соответственно.

Это третья подряд победа Пиастри на Гран-при в текущем сезоне. До этого он забирал первую строчку в Бахрейне и Саудовской Аравии.

OSCAR PIASTRI WINS THE MIAMI GRAND PRIX!!



It's a McLaren 1-2 and Piastri's third consecutive win!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/99NFPco8VM — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

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