Состоялись долгожданные гонки Гран-при Бельгии. Результат и отчет о них – в этой новости "Футбол 24+".

Начало гонки на Гран-при Бельгии было вынужденно перенесено на час из-за сильного ливня. Ландо Норрис из Макларена стал победителем квалификации и стартовал первым, однако уже на старте уступил своему партнеру по команде, Оскару Пиастри.

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Старт гонки у всех гонщиков был на промежуточных шинах. Стоит отметить рывок Льюиса Хэмилтона, который начинал 18-м – в итоге он завершил Гран-при Бельгии на седьмой позиции.

За дуэтом Макларена на пьедестале завершил Шарль Леклер из Феррари. Макс Ферстаппен из Ред Булла занял четвертое место, а пятым завершил Джордж Рассел (Мерседес).