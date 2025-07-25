Спринт-квалификация Гран-при Бельгии завершилась победой Оскара Пиастри. Но кроме поула перед решающей гонкой в Спа-Франкоршаме австралийский пилот установил историческое достижение, превзойдя Льюиса Хэмилтона.

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Гонщик Макларен показал результат в 1:40.510 за круг, сообщает пресс-служба Формулы-1.

Этот показатель Пиастри побил предыдущий рекорд трассы, который установил Льюис Хэмилтон в 2020 году, еще когда тот выступал за Мерседес.тогда британец показал результат 1:41.252.

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