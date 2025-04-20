Пиастри одержал блестящую победу на Гран-при Саудовской Аравии, Ферстраппен пришел вторым из-за досадного штрафа
Закончилось долгожданное Гран-при Саудовской Аравии. Результат и отчет о гонке читайте в этой новости на "Футбол 24".
Решающая гонка началась с аварии. Цунода и Гасли разбили болиды на старте после столкновения. Цунода сначала продолжил движение, а Гасли сразу сообщил, что покидает трассу. Однако после проверки машины Цунода также решил прекратить участие.
Ферстаппен вырвал поул из рук Пиастри, Норрис разбил болид, Хэмилтон на грани провала: квалификация Саудовской Аравии
Макс Ферстаппен, который закончил квалификацию на 1-м месте, уверенно захватил лидерство, но получил досадный штраф в 5 секунд, из-за чего свирепствовал, понимая, что судьбу этой гонки могут решить даже сотые секунды.
Благодаря штрафу пилота Ред Булла, гонщики Макларена Ландо Норрис и Оскар Пиастри получили отличный шанс отомстить нидерландцу за свои неудачи в квалификации Гран-при.
После пройденных двух сегментов Пиастри сделал серьезную заявку на лидерство в чемпионате, идя первым. Ферстаппен не собирался сдаваться несмотря на штраф и до последнего не отпускал пилота Макларена. Нидерландцу не хватало тех самых 5 секунд, которые у него забрали из-за мелкого нарушения.
По итогам Гран-при первым стал Пиастри, вторым приехал Ферстраппен, третьим – Леклерк. Далее пришли Норрис, Рассел, Антонелли, Хэмилтон, Сайнс, Альбон и Аджар соответственно.
Это пятая победа Оскара Пиастри в Формуле-1, благодаря которой австралиец сравнялся со своим партнером Ландо Норрисом по числу триумфов.
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