Закончилось долгожданное Гран-при Саудовской Аравии. Результат и отчет о гонке читайте в этой новости на "Футбол 24".

Решающая гонка началась с аварии. Цунода и Гасли разбили болиды на старте после столкновения. Цунода сначала продолжил движение, а Гасли сразу сообщил, что покидает трассу. Однако после проверки машины Цунода также решил прекратить участие.

Ферстаппен вырвал поул из рук Пиастри, Норрис разбил болид, Хэмилтон на грани провала: квалификация Саудовской Аравии

Макс Ферстаппен, который закончил квалификацию на 1-м месте, уверенно захватил лидерство, но получил досадный штраф в 5 секунд, из-за чего свирепствовал, понимая, что судьбу этой гонки могут решить даже сотые секунды.

Благодаря штрафу пилота Ред Булла, гонщики Макларена Ландо Норрис и Оскар Пиастри получили отличный шанс отомстить нидерландцу за свои неудачи в квалификации Гран-при.

После пройденных двух сегментов Пиастри сделал серьезную заявку на лидерство в чемпионате, идя первым. Ферстаппен не собирался сдаваться несмотря на штраф и до последнего не отпускал пилота Макларена. Нидерландцу не хватало тех самых 5 секунд, которые у него забрали из-за мелкого нарушения.

По итогам Гран-при первым стал Пиастри, вторым приехал Ферстраппен, третьим – Леклерк. Далее пришли Норрис, Рассел, Антонелли, Хэмилтон, Сайнс, Альбон и Аджар соответственно.

Это пятая победа Оскара Пиастри в Формуле-1, благодаря которой австралиец сравнялся со своим партнером Ландо Норрисом по числу триумфов.

OSCAR PIASTRI WINS IN JEDDAH!!



The McLaren driver clinches the victory from Max Verstappen in P2 and Charles Leclerc in P3 #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/WD1DhdRe3H — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

The top is in!



Here are your points scorers from the Saudi Arabian Grand Prix #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/07tBkbZg3f — Formula 1 (@F1) April 20, 2025

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