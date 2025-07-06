Первый за 15 лет финиш в топ-3 для главного неудачника Формулы-1 – даже Ферстаппен не сдержал радости за коллегу
Пилот Кик Заубер Нико Хюлькенберг таки преодолел свою антирекордную серию в Формуле-1.
239 гонок в карьере без финиша в тройке лучших – таким был антирекорд Нико Хюлькенберга из команды Кик Заубер. Тем не менее немец смог преодолеть свою серию неудач, которая тянулась 15 лет.
Норрис победил на Гран-при Великобритании – вылет Ферстаппена, подиум Хюлькенберга и дождевое побоище в Сильверстоуне
Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 в 2010 году и ни разу не занимал место на подиуме. Гран-при Великобритании стало историческим не только для немецкого пилота, но и его команды. Кик Заубер до этого не финишировал в топ-3 более 12 лет, с тех пор как Камуй Кобаяши стал третьим на Гран-при Японии.
После финиша Хюлькенберг и команда радовались, словно стали чемпионами мира. Скромная команда не сдерживала себя, нося 37-летнего немца на руках. Даже Макс Ферстаппен не остался равнодушным и искренне поздравил коллегу с заслуженным успехом.
Добавим, что Хюлькенберг стартовал на Гран-при Великобритании с 19-й позиции. Среди действующих гонщиков теперь антирекорд принадлежит Юки Цуноди из Ред Булл – 98 гонок без подиума.
Общий зачет пилотов Формулы-1: Норрис догоняет Пиастри после Сильверстоуна, Ферстаппен третий, Хэмилтон вне топ-5