239 гонок в карьере без финиша в тройке лучших – таким был антирекорд Нико Хюлькенберга из команды Кик Заубер. Тем не менее немец смог преодолеть свою серию неудач, которая тянулась 15 лет.

Норрис победил на Гран-при Великобритании – вылет Ферстаппена, подиум Хюлькенберга и дождевое побоище в Сильверстоуне

Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 в 2010 году и ни разу не занимал место на подиуме. Гран-при Великобритании стало историческим не только для немецкого пилота, но и его команды. Кик Заубер до этого не финишировал в топ-3 более 12 лет, с тех пор как Камуй Кобаяши стал третьим на Гран-при Японии.

После финиша Хюлькенберг и команда радовались, словно стали чемпионами мира. Скромная команда не сдерживала себя, нося 37-летнего немца на руках. Даже Макс Ферстаппен не остался равнодушным и искренне поздравил коллегу с заслуженным успехом.

Max Verstappen knows what Nico Hulkenberg is capable of, and congratulated him on his podium. #F1 pic.twitter.com/k8JbhIh2W5 — Motorsport.com (@Motorsport) July 6, 2025

Добавим, что Хюлькенберг стартовал на Гран-при Великобритании с 19-й позиции. Среди действующих гонщиков теперь антирекорд принадлежит Юки Цуноди из Ред Булл – 98 гонок без подиума.

Общий зачет пилотов Формулы-1: Норрис догоняет Пиастри после Сильверстоуна, Ферстаппен третий, Хэмилтон вне топ-5